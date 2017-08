Ermittler vermuten organisierte Terrorzelle als Drahtzieher

Barcelona. Hinter den Terrorattacken in Spanien mit 14 Toten steckt nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine organisierte Islamisten-Zelle. Der mutmaßliche Haupttäter, der am Donnerstagabend auf Barcelonas Flaniermeile Las Ramblas mit einem Lieferwagen in Gruppen von Passanten gerast war, ist Medienberichten zufolge nicht mehr am Leben.

Er sei unter den fünf Terroristen gewesen, die in der Nacht zum Freitag in der Küstenstadt Cambrils erschossen wurden, berichteten die Zeitung „El País“ und andere spanische Medien am Abend unter Berufung auf Polizeikreise.

Vier weitere mutmaßliche Terroristen wurden festgenommen. Das Auswärtige Amt (AA) schließt nicht aus, dass sich unter den Todesopfern auch Deutsche befinden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Die Terroristen planten mehrere Anschläge

Bei dem Anschlag im Herzen Barcelona kamen 13 Menschen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Nur Stunden später wurde im Badeort Cambrils rund 100 Kilometer weiter südlich eine Frau von flüchtenden Terroristen getötet. Die Polizei erschoss in der Touristenhochburg an der „Goldküste“ fünf mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle und verhinderte damit einen weiteren Anschlag.

Bei dieser Aktion soll auch der Fahrer des Tatfahrzeugs in Barcelona getötet worden sein, wie Medien ohne Nennung eines Namens oder von Einzelheiten berichteten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es bis zum Freitagabend nicht.

Die Sicherheitskräfte hatten zuvor mitgeteilt, sie fahndeten nach einem 17-Jährigen mit dem Namen Moussa Oukabir als Haupttäter. Er soll seinem älteren Bruder dessen Pass gestohlen und damit den Transporter angemietet haben, mit dem Anschlag auf der Flaniermeile Las Ramblas verübt wurde. Ob Moussa Oukabir auch der Fahrer des Transporters war, war unklar.

Die Terrorzelle soll zwölf Mitglieder gehabt haben

Einen weiteren Vorfall gab es bereits am Mittwoch. Bei der Detonation in einem Wohnhaus in der kleinen Ortschaft Alcanar kam ein Mensch ums Leben. Die Explosion ordnet die Polizei inzwischen auch der vermuteten Terrorzelle zu, am Freitag wurde dort spanischen Medienberichten zufolge eine zweite Leiche gefunden.

Die Terroristen hätten die Attacken vermutlich seit längerer Zeit in Alcanar vorbereitet - dem 10.000-Einwohner-Ort südlich von Tarragona. In dem Gebäude sollen nach Informationen der Zeitung „El Pais“ etwa 20 Gasflaschen gelagert worden sein. „Alles begann in Alcanar“, titelte das Blatt. Die Polizei gehe davon aus, dass der Terrorzelle etwa zwölf Mitglieder angehörten.

In Ripoll 100 Kilometer nördlich von Barcelona, in Cambrils und in Alcanar nahm die Polizei bis Freitag vier mutmaßliche Terroristen fest. Von den vier Verdächtigen war bisher keiner wegen mutmaßlicher terroristischer Aktivitäten im Visier der Ermittler gewesen. Es handle sich um drei Marokkaner und einen Spanier, teilte die Polizei mit. Drei wurden in dem Ort Ripoll festgenommen, einer in Alcanar.

Die Terrormiliz IS reklamierte den Anschlag in Barcelona für sich. Er sei eine Reaktion auf Aufrufe der Terrormiliz an ihre Anhänger, Länder anzugreifen, die in der internationalen Koalition gegen die Extremisten in Syrien und Irak kämpfen, hieß es in einer Erklärung.

Von RND/dpa/ap