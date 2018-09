Berlin

Schlagabtausch im Bundestag: Nach einer Rede von AfD-Fraktionschef Alexander Gauland hat der SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ihm vorgeworfen, er bediene sich in seinen Reden den tradierten „Mittel des Faschismus“.

Gauland hatte zuvor in der Generalaussprache im Bundestag Straftaten von Asylbewerbern und Flüchtlingen aufgezählt. Schulz sagte daraufhin: „Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben.“ Gauland reduziere komplexe Sachverhalte auf ein einziges Thema, bezogen auf die Minderheit der Migranten. Er gehöre auf den „Misthaufen“ der deutschen Geschichte. „Es ist Zeit, dass sich die Demokratie gegen diese Leute wehrt.“ Viele Abgeordnete applaudierten daraufhin.

„Wir haben keine Angst vor dem Verfassungsschutz“

Gauland nahm in seiner Rede den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, in Schutz. Seiner Ansicht nach sollte dieser zu einer Kampfansage gegen Rechts gedrängt werden. Es werde versucht, die AfD zu kriminalisieren, sagte er. Und ergänzte: „Wir haben keine Angst vor dem Verfassungsschutz.“ Die AfD habe nichts zu verstecken.

Maaßen war dafür kritisiert worden, dass er in einem Interview darauf beharrt hatte, in Chemnitz habe es in den vergangenen Tagen keine „Hetzjagden“ auf Ausländer gegeben.

Gauland betitelte das Zeigen von Hitlergrüßen als „unappetitlich“

Gauland hatte zuvor davon gesprochen, dass es bei den Demonstrationen in Chemnitz nur vereinzelt zu Hitlergrüßen gekommen sei. Dies sei „unappetitlich“ gewesen. Den Polizeieinsatz verglich er mit dem eines Bundesligaspiel. Schulz konterte, das Zeigen des Hitlergrußes sei nicht unappetitlich, sondern eine Straftat, die verfolgt werden müsste.

Lesen Sie auch: Interner Polizeibericht: „Hundert Vermummte suchen Ausländer“

Gauland rechtfertigte sich. Er sagte: „Das hat mit Faschismus überhaupt nichts zu tun.“ In seiner Rede hatte Gauland zuvor die Bundesregierung davor gewarnt, sich an Angriffen in Syrien zu beteiligen. Denn dadurch würden neue Fluchtursachen geschaffen.

Der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warf Gauland „Sturheit und Rechthaberei“ vor.

Von RND/ngo/dpa