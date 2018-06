Berlin

Kurz vor dem Start der Rentenreformkommission am Mittwoch fordert Ex-Bundessozialminister Norbert Blüm (CDU) die Abschaffung der Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. „Keiner braucht den Staat als Vormund, der uns sagt, wann wir in Rente gehen sollen. Ich bin dafür, die starre Altersgrenze abzuschaffen“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Man dürfe nicht alle über einen Kamm scheren. „Es gibt 65-Jährige, die sind ausgelaugt und erschöpft. Und wir haben 70-Jährige, die topfit und voller Tatendrang sind“, sagte Blüm. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer sich schrittweise zurückziehen können.“

Es sei jedoch notwendig, einen Punkt zu bestimmen, von dem aus Ab- und Zuschläge bei der Rente zu bestimmen wären. Arbeitgeber könnten sich allerdings nicht mehr hinter dem Gesetzgeber und der festgeschriebenen Altersgrenze verstecken. „Sie müssten mit jedem einzelnen Beschäftigten besprechen, wie sie sich den Ausstieg aus dem Erwerbsleben vorstellen“, sagte Blüm. Dies bedeute, „dass auch mal ein 60-Jähriger eine Weiterbildung bekommt und an einer neuen Maschine ausgebildet wird“.

Von Rasmus Buchsteiner/RND