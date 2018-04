Houston

US-Ex-Präsident George H.W. Bush ist wenige Tage nach dem Tod seiner Frau Barbara mit einer Infektion ins Krankenhaus gebracht worden. Der 93-Jährige spreche gut auf die Behandlung an und scheine sich zu erholen, teilte Familiensprecher Jim McGrath am Montag über Twitter mit.

Demnach kam Bush am Sonntagmorgen ins Houston Methodist Hospital, nachdem eine Infektion auf seine Blutbahn übergegriffen hatte.

Erst am Samstag hatte Bush der Beisetzung seiner Ehefrau Barbara in Houston beigewohnt. An der Zeremonie nahmen auch die früheren Präsidenten Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush und deren Ehefrauen sowie First Lady Melania Trump teil. Barbara Bush war am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Der an Parkinson erkrankte George Bush ist auf einen Rollstuhl und einen Elektro-Roller angewiesen. Wegen Atemwegsproblemen war er in den vergangenen Jahren oft in stationärer Behandlung.

Von RND/AP