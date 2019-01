Nairobi

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es in der Nähe eines Hotels zu einer Explosion und Schüssen gekommen. Live-Bilder im Fernsehen zeigten am Dienstag brennende Autos vor dem Hotel und Schüsse waren gelegentlich zu hören. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex rund um das Hotel Dusit getragen. Das Rote Kreuz sei vor Ort, es könnten aber zunächst keine Angaben zu Opfern gemacht werden, sagte Sprecherin Noellah Musundi der Deutschen Presse-Agentur.

Terrormiliz bekennt sich zu Anschlag

Sicherheitskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort, ein Hubschrauber kreiste über der Gegend. Die Polizei sprach von einem Terrorangriff; die somalische Al-Shabaab-Miliz bekannte sich dazu. Eine Sprecherein sagte in einem Interview mit dem Fernsehsender Al-Jazeera: „Wir führen derzeit eine Operation in Nairobi durch.“

Der Gebäudekomplex in dem Stadtteil Westlands umfasst ein Hotel, das unter dem Namen DusitD2 bekannt ist, Banken und Bürogebäude. Mehrere Autos brannten. Menschen wurden hastig von dem Tatort weggeholt, einige sogar getragen. Das Gebiet sei abgesperrt worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit.

Zeugen berichten von schockierenden Bildern

„Es ist furchtbar. Was ich gesehen habe ist furchtbar. Ich habe einen Menschen gesehen als ich rausgelaufen bin und da war überall etwas, das wie Hackfleisch aussieht“, sagte Charles Njenga, der angab, von dem Tatort weggelaufen zu sein. „Ich hatte mich versteckt. Meine Kollegen rannten überall hin“, sagte ein anderer, schwer atmender Mann einem Videojournalisten der Nachrichtenagentur AP. „Ich habe keinen Angreifer gesehen.“

Nicht der erste Anschlag in Kenia

Das Luxushotel befindet sich in einem vornehmen Viertel Nairobis, unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die Terrorgruppe Al-Shabaab unterstützen.

Von RND/dpa/tap