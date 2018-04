Beirut

Im Norden Syriens sind nach Angaben des Staatsfernsehens Außenposten des Militärs angegriffen worden. Es handele sich um eine „neue Aggression“, hieß es am frühen Montagmorgen. Die Geschosse seien auf Stellungen in den ländlichen Regionen von Aleppo und Hama gerichtet worden. Angaben über Tote oder Schäden - oder darüber, wer mutmaßlich verantwortlich sein sollte, gab es zunächst nicht.

Auch die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von den Vorfällen. Sie meldete laute Explosionen in den ländlichen Gebieten von Hama und in der Provinz Aleppo. Grund dafür seien Geschosse, die auf die 47. Brigade in Hama gefeuert worden seien. Die Brigade setzt sich aus syrischen Regierungstruppen und iranischen Kräften zusammen. Zusätzlich seien Stellungen Nahe des Flughafens von Aleppo angegriffen worden. Auch die Beobachtungsstelle äußerte sich nicht zur Herkunft der Geschosse und möglichen Todesopfern. Weder Israel noch die USA reagierten zunächst auf die Meldungen.

Verschiedene Staatsmedien äußerten die Vermutung, Israel könnte hinter den Angriffen stecken. Das israelische Militär kommentiert derartige Vorgänge grundsätzlich nicht.

Erst Stunden zuvor hatte Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman erklärt, die Streitkräfte behielten sich weitere Einsätze in Syrien vor. „Wir haben nicht die Absicht, Russland anzugreifen oder uns in innere syrische Angelegenheiten einzumischen“, sagte er. Angriffe gegen iranische Milizen schloss er jedoch indirekt nicht aus. „Wenn jemand meint, dass es möglich ist, Raketen abzufeuern oder Israel selbst oder gar unsere Flugzeuge anzugreifen, dann werden wir zweifelsohne antworten, und zwar werden wir sehr heftig antworten“, wurde der Minister von israelischen Medien zitiert.

Am Sonntag hatte Syriens staatliche Nachrichtenagentur Sana indes gemeldet, Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad hätten im Osten des Landes vier Dörfer in der Hand der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) erobert. Später hieß es jedoch vonseiten der SDF wiederum, über das gesamte Gebiet in Dair as-Saur sei in einer Gegenoffensive die Kontrolle zurückerlangt worden. Die SDF wird von der US-geführten Militärkoalition gestützt und hatte die Terrormiliz Islamischer Staat östlich des Euphrats in weiten Teilen verdrängt. Syrische Regierungstruppen stießen bislang nur selten auf die Ostseite des Flusses vor.

Von ap/dpa/RND