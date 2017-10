FBI-Sonderermittler wirft Manafort Geldwäsche vor

Washington. An den Twitter-Tiraden des Präsidenten lässt sich die wachsende Nervosität im Weißen Haus ablesen. Die Bundespolizei FBI geht gleich gegen zwei Mitarbeiter des früheren Wahlkampfteams von Donald Trump vor. Paul Manafort und Richard Gates wird unter anderem Verschwörung gegen die USA und Steuerhinterziehung im großen Stil vorgeworfen.

Die 31-seitige Anklageschrift liest sich stellenweise wie ein Krimi: Manafort und sein engster Mitarbeiter sollen ein internationales Firmennetzwerk aufgebaut haben, um ihre Einnahmen von pro-russischen Politikern aus der Ukraine zu verschleiern. Die Lobbyarbeit für die Kreml-freundlichen Kräfte in Kiew war offenbar überaus lukrativ: Das FBI führt Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe an, die die Politikmanager nach Einschätzung der Bundespolizei am amerikanischen Fiskus vorbeischleusten.

Ob sich die schweren Vorwürfe bewahrheiten, werden erst die kommenden Gerichtsverfahren zeigen. Der Schaden für die US-Regierung dürfte dennoch schon jetzt immens sein: Einmal mehr zeigt, wie eigenwillig die Personalauswahl des damaligen Wahlkämpfers war, zumal Manafort bereits Anfang vergangenen Jahres in dem Ruf stand, auch für ausgewiesene Amerika-Gegner die Werbetrommel zu rühren.

Manafort hat beste Kontakte zur russischen Oligarchie

Der Präsident empörte sich am Wochenende, dass sich die amerikanischen Medien auf den Wirbel um Manafort konzentrieren würden, anstatt seinen Verdächtigungen gegen seine damalige Mitbewerberin Hillary Clinton nachzugehen.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 30, 2017

Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass seine Ablenkungsmanöver verfangen. Denn die Vorwürfe des FBI wiegen schwer: Manafort soll über seine Konto auf Zypern, St. Vincent und den Seychellen etwa 75 Millionen Dollar geschleust haben. Nach Einschätzung des FBI könnte es sich bei 18 Millionen Dollar um Geldwäsche gehandelt haben. Als US-Bürger sei er aber verpflichtet, sämtliche Einnahmen den amerikanischen Steuerbehörden zu melden.

In der Anklageschrift nicht erwähnt sind einige Querverbindungen, die die US-Regierung in Turbulenzen bringen könnte: Obwohl Manafort für den umstrittenen früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch tätig war und gute Beziehungen zum Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin pflegt, hielt er auch nach dessen Ausscheiden aus dem Wahlkampfteam regelmäßigen Kontakt zu Trump. Sein Geschäftspartner Gates war sogar an der Organisation der Amtseinführung am 20. Januar in Washington beteiligt und soll regelmäßig im Weißen Haus verkehrt haben.

Ein Trump-Berater soll Hillary Clinton nachspioniert haben

Die Anklageerhebung gegen die Politikmanager gilt als eine der ersten konkreten Ermittlungsergebnisse von Robert Mueller in der Russland-Affäre. Der frühere FBI-Chef wurde im Mai zum Sondermittler ernannt, der im Auftrag der US-Justizministeriums klären soll, ob es eine Kooperation zwischen Trumps Wahlkampfteam und kremlnahen Kreisen gegeben hatte, um die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen.

Der früher FBI-Chef Robert Mueller untersucht als Sonderermittler die Russland-Kontakte von Trumps Beraterteam. Quelle: AP

Bereits Anfang des Monats hatte sich George Papadopoulos für schuldig erklärt, sich gegenüber dem FBI falsch zu seinen Russlandkontakten geäußert zu haben. Der 30-Jährige, der zu Trumps außenpolitischen Beratern gehörte, hatte nach eigenen Angaben Gespräche mit einem Mittelsmann geführt, der angeblich über heikle Emails über Hillary Clinton verfügte.

Trump muss um seine Kongress-Mehrheit fürchten

Für den Chef des Weißen Hauses kommen diese Erkenntnisse zur Unzeit: Am Mittwoch sollen im Kongress erstmals Details der geplanten Steuerreform diskutiert werden, die als Herzstück der republikanischen Agenda gilt. Angesichts der Anklageerhebungen kann sich Trump jedoch nicht sicher sein, ob seine Parteifreunde geschlossen hinter ihm stehen.

In Oppositionskreisen herrscht erwartungsgemäß Hochstimmung. Chuck Schumer, Faktionschef der Demokraten im Senat, bescheinigte dem FBI-Sonderemittler am Montag eine gute Arbeit und schickte im gleichen Atemzug eine Warnung an die Regierungsspitze: „Der Präsident darf die Ermittlungen in diesen schwierigen Momenten nicht beeinflussen.“

Hier können Sie die ganze Anklageschrift nachlesen.

Von Stefan Koch/RND