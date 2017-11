Facebook fügt sich dem US-Senat

Washington. Nach der Anhörung im US-Senat will Facebook die Verbreitung von politischen Inhalten stärker kontrollieren. Der Gründer und Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, Marc Zuckerberg, gab Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite bekannt, „die Sicherheit und Integrität“ des Netzwerkes vor äußeren Einflüssen besser schützen zu wollen. „Wir investieren so viel in Sicherheit, dass es Einfluss auf unseren Gewinn hat.“

Zuvor mussten sich Vertreter von Facebook, Twitter und Google vor dem US-Senat verantworten. Mit Nachdruck forderten die Senatoren Fakten und Antworten zur mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die Präsidentenwahl 2016.

Koordinierte Einflussnahme auf den Wahlkampf

Laut einer Stellungnahme von Facebook hat die russische Troll-Farm „Internet Research Agency“ aus St. Petersburg zwischen Juni 2015 und August 2017 rund 3000 Anzeigen und 80.000 Posts geschaltet. Insgesamt könnten die Inhalte 126 Millionen Nutzer erreicht haben. Dafür hat Facebook nach eigenen Angaben umgerechnet 86.000 Euro von der russischen Agentur erhalten.

„Wir werden uns dafür einsetzen, einen Weg zu finden, diese Art von Missbrauch zu stoppen“, hatte das Unternehmen am Montag erklärt. Marc Zuckerberg äußerte seine Verärgerung über das Vorgehen „der Russen“: „Wir haben Werkzeuge entwickelt, um Menschen einander näher zu bringen. Sie nutzen sie aber, um unsere Werte zu untergraben.“ Das werde sich das Unternehmen nicht gefallen lassen.

Facebook wolle alles tun, um der US-Regierung ein vollständiges Bild von der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf zu verschaffen, so Zuckerberg. Gemeinsam mit dem Kongress arbeite das Unternehmen bereits daran, die Werbeanzeigen transparenter zu gestalten.

10.000 neue Mitarbeiter

Geschäftsführer Zuckerberg kündigte an, die Zahl der Mitarbeiter, die sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, auf 20.000 zu verdoppeln. Sie sollen die Umsetzung der Facebook-Richtlinien gewährleisten und Werbeanzeigen prüfen. Gleichzeitig soll ein Algorithmus entstehen, um „böswillige Inhalte und Akteure“ aufzuspüren.

Günstig wird das nicht. Zuckerberg verdeutlicht jedoch, dass ihm der „Schutz der Community“ wichtiger sei, als die Maximierung des Gewinns. Laut Finanzchef David Wehner würden die Investitionen des Unternehmens im Jahr 2018 um 45 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen, berichtet USA Today.

Russland dementiert

Indessen hält Russland die Vorwürfe von Facebook für haltlos. Noch vor der Anhörung im US-Senat warf der Stellvertreter des russischen Außenministers, Sergej Rjabkow, der US-Regierung vor, die Konzerne einzuschüchtern, berichtet die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti. Laut Rjabkow würden die von den Technologiegiganten angegebenen Kosten der politischen Werbekampagne in keinem Verhältnis zu der riesigen Anzahl vermeintlich erreichter Nutzer stehen. „Das passt vorne und hinten nicht. Sie werden von der US-Regierung verwirrt und eingeschüchtert.“

In den USA ist in den Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung eine Unterstützung einer Partei oder eines Kandidaten aus dem Ausland, die als finanzieller Vorteil gewertet werden kann, unter Strafe gestellt. Dazu gehören nicht nur Spenden, sondern auch politische Anzeigen in Netzwerken.

Von RND/dpa/as