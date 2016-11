Paris. Ex-Premierminister François Fillon (62) liegt in der Stichwahl der französischen Konservativen für die Präsidentschaftskandidatur laut Teilergebnissen deutlich vorne. Fillon komme auf 69,5 Prozent der Stimmen, berichteten die Organisatoren am Sonntagabend nach Auszählung von gut 2100 der insgesamt über 10.000 Wahlbüros.

An der Stichwahl der bürgerlichen Rechten in Frankreich für den Präsidentschaftskandidaten haben sich bis zum Nachmittag mehr Menschen beteiligt als in der ersten Runde. Es habe bis 17 Uhr ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem vergangenen Sonntag gegeben, berichtete der Chef der Organisationskommission, Thierry Solère, im Sender BFMTV. Er stützte sich auf Zahlen von knapp 80 Prozent der insgesamt 10.000 Wahlbüros im Land. In der Endrunde treten die beiden Ex-Premiers Alain Juppé und François Fillon gegeneinander an. Fillon galt als Favorit.

Bei der ersten Runde waren vor einer Woche knapp 4,3 Millionen Menschen an die Wahlurnen gekommen. Die Wahlbüros schlossen am Sonntagabend um 19 Uhr.

Von RND/dpa/afp