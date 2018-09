Herr Ramelow, ein Mob, der sich wie in Chemnitz aus dem Nichts zusammentut, um Ausländer zu jagen. Ist so etwas im Westen auch denkbar?

Solche Vorfälle hat es in der Vergangenheit immer wieder auch im Westen gegeben. Seit 2015 lässt sich deutschlandweit beobachten, dass Asylunterkünfte verstärkt angegriffen werden. Die These, dass allein Ostdeutschland ein Problem hat, blendet aus, dass wir in der Bundesrepublik insgesamt ein massives Potenzial von extremen Sichtweisen und – darin eingebettet – von Gewaltbereitschaft haben.

Merkels Politik der offenen Grenze soll das ausgelöst haben?

Nein. Da kommt wirklich viel mehr zusammen. Erst die Öffnung, dann die Schließung der Grenzen, die Überforderung unserer Behörden durch diese Zick-Zack-Politik und das Unvermögen der Regierenden, den Leuten das alles so zu erklären, dass sie es auch verstehen. Die Flüchtlinge wurden so zur Projektionsfläche für Probleme im sozialen Bereich, die es eigentlich schon vorher gab. Sie erfüllen somit die klassische Sündenbock-Funktion. Im Osten kommt noch das weit verbreitete generationsübergreifende Gefühl einer fortgesetzten Zurücksetzung vieler Menschen hinzu.

In Umfragen sagt die überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen, ihnen persönlich würde es gut gehen.

Ja, die Paradoxie besteht darin, dass sie gleichzeitig sagen, mir persönlich geht es besser, aber den Ostdeutschen allgemein ginge es schlechter. Ich bin überzeugt, dass dies aus alten Verletzungen gespeist wird, die im Umgang des Westens mit den Betrieben, den Biografien und dem Engagement vieler Ostdeutscher entstanden sind. Die Mehrheit in Thüringen traut laut aktuellen Umfragen übrigens auch einem Herrn Höcke fachlich fast nichts zu. Dennoch würde fast ein Viertel die AfD wählen und ihn damit bekommen.

Und was heißt das?

Es geht um den Denkzettel, den „die da oben“ bekommen sollen. Die Demokratie hat ein Vertretungsdefizit in der breiten Masse der Bevölkerung, wir haben es mit einer gesellschaftlichen Entwurzelung zu tun. Ich halte das für kreuzgefährlich.

Bürgerversicherung als Vorbild

Wie ließe sich eine weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern?

Die Regierenden müssen sich um Sicherheit kümmern. Nicht nur die polizeiliche, sondern vor allem die gesellschaftliche Sicherheit. Die Rentendebatte, die Finanzminister Olaf Scholz jetzt angestoßen hat, trägt dazu nichts bei. Und wenn die Antwort der Union darauf ist, Scholz‘ Pläne wären unbezahlbar, potenziert das die Angst vor Altersarmut noch und schürt zusätzliche Verunsicherung. Zwischen Geburt und Rente spielt sich gesellschaftliches Leben ab. Wenn wir diese beiden Fixpunkte des Lebens nicht endlich modern und verständlich definieren, dann zerbröseln unsere gesellschaftlichen Strukturen. Die Schweiz und die Österreicher haben sich beispielsweise für eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, entschieden. Der richtige Weg, finde ich.

Der Kieler CDU-Ministerpräsident Daniel Günther hat gerade was auf den Deckel gekriegt, weil er laut über Neues nachgedacht hat, nämlich über Bündnisse mit Ihrer Partei. Ist das Thema damit erledigt?

Daniel Günther hat ja nicht über die Bundesregierung gesprochen, auch nicht über Koalitionen an sich, sondern über die besonderen Konstellationen in Ostdeutschland. Da ist er Realist, wenn er sagt, dass die Parteien mit Antikommunismus nicht weiterkommen werden. Wir arbeiten in Thüringen vernünftig mit der CDU zusammen, zum Beispiel wenn es gegen den Rechtsextremismus geht. Am vergangenen Wochenende in Mattstedt haben alle demokratischen Parteien Flagge gezeigt. Aber ich wünsche mir keine Koalition mit der CDU und die CDU umgekehrt auch nicht mit der Linken. Wir sollten uns trotzdem nicht aus politischer Borniertheit voreinander verschließen. In Zeiten des galoppierenden Rechtspopulismus wäre das fatal.

Fürchten Sie Weimarer Verhältnisse?

Ich bin kein Schwarzseher, aber ich finde, wir sollten unser demokratisches Grundgerüst dringend stabilisieren.

Von Thoralf Cleven/RND