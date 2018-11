Washington

Eigentlich gilt Fox News als sehr loyal in Bezug auf US-Präsident Donald Trump. Doch nach der eskalierten Pressekonferenz, in Folge derer der CNN-Reporter Jim Acosta seine Akkreditierung fürs Weiße Haus verloren hat, sind nun ganz ungewohnte Töne von dem Sender zu vernehmen.

Denn Fox News bietet seinem direkten Konkurrenzsender Unterstützung an. Der Sender veröffentlichte auf seiner Webseite einen Text unter der Überschrift: „Fox News steht hinter CNN“. Fox News werde seinen direkten Konkurrenten „bei seinen rechtlichen Bemühungen unterstützen, die Akkreditierung für seinen Reporter wiederzuerlangen“, wird Sender-Chef Jay Wallace zitiert.

Daher wolle man CNN mit einem schriftlichen Statement vor Gericht unterstützen. Akkreditierungen sollten niemals als Waffe eingesetzt werden, so Wallace weiter. Vielmehr sei er für einen freien Zugang der Medien zur Regierung und einen offenen Austausch.

CNN hatte zuvor Klage gegen das Weiße Haus und einige seiner Mitarbeiter eingereicht. Darin beruft sich der Sender auf die US-Verfassung und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Neben Fox News unterstützen auch noch weitere US-Medien die Klage von CNN mit entsprechenden Statements.

Trump bezeichnete Acosta als „furchtbare, unverschämte Person“

Der wegen unbequemer Fragen bekannte Reporter Jim Acosta war am 7. November bei einer live übertragenen Pressekonferenz im Weißen Haus mit Präsident Donald Trump in Streit geraten. Acosta hatte dem Präsidenten gesagt, der Flüchtingszug in Mexiko angeblich auf dem Weg in die USA sei keine Invasion, wie von Trump behauptet.

Der Präsident beschimpfte den Journalisten als „furchtbare, unverschämte Person“. Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses wollte Acosta das Mikrofon wegnehmen, der es aber zunächst nicht hergeben wollte.

Nach dem Vorfall setzte Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders ein nach Meinung einiger Experten leicht abgeändertes Video in Umlauf, auf dem Acosta aggressiver gegenüber der Mitarbeiterin erscheint, als es tatsächlich der Fall war.

