Berlin

Alle Welt redet von Vertrauenskrise,die Menschen trauen den Parteien nicht mehr, sie trauen nicht den Medien, den Banken, den Medizinern. Dabei sind unsere Gefühle eine konstante Größe, sie können sich nicht in Luft auflösen. Irgendwo ist unser Vertrauen hingeflossen. In der Politik, so sagen manche Umfragen, glauben die Menschen an direkte Demokratie mittels Volksentscheid.

Doch spätestens nach dem britischen Referendum wird deutlich, dass auch das Volk irre Entscheidungen treffen kann, ohne ihre Folgen abschätzen zu können. Und keiner will im Nachhinein die Verantwortung übernehmen.

Ausrede der Politiker und eine Internet-Heilkur

Die Politiker haben eine feine Ausrede: Es war ja eine Entscheidung des Volkes. Es ist so, als würden Chirurgen, die während eines Konsiliums nicht entscheiden konnten, ob sie den Patienten aufschneiden oder zunähen sollen, zur Bushaltestelle vorm Krankenhaus gehen und die Wartenden fragen.

Das Vertrauen genießt heute das Internet, die Kranken suchen im Netz nach Erlösung, geht auch schneller als beim Arzt, wo man den halben Tag im Wartezimmer sitzen muss. Mein Nachbar bekam neulich Husten. Er fragte in seinen sozialen Netzwerken nach und hatte sofort einen Genesungsplan: Als Erstes aß er eine Knoblauchknolle – natürliches Antibiotikum –, trank eine Tasse warme Milch mit Honig, nahm zwei Teelöffel Apfelessig – ein universales Heilmittel –, dazu fünf Vitamin-C-Tabletten, ein heißes Fußbad, geriebene Ingwerwurzel, einen Wodka mit Pfeffer und einen Rotwein mit Zitrone. Danach hat er die halbe Nacht gekotzt, jetzt geht es ihm besser, der Husten ist aber noch immer da.

Wladimir Kaminer lebt als Schriftsteller in Berlin.

Von Wladimir Kaminer