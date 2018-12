Paris

Im Konflikt mit der „Gelbwesten“-Protestbewegung will die französische Regierung die zum 1. Januar angekündigte Erhöhung der Ökosteuer auf Diesel und Benzin vorerst auf Eis legen. Das berichte „tagesschau.de“ unter Berufung auf mehrere Nachrichtenagenturen und Regierungskreise. Zuvor hatte die Regierung Entgegenkommen signalisiert.

Wie ein Regierungsvertreter am Dienstag sagte, will sich Premierminister Édouard Philippe am Vormittag vor den Abgeordnete von Macrons Partei La République en Marche (LREM, Die Republik in Bewegung) in der Nationalversammlung äußern.

Mehr in Kürze.

Von RND/ngo