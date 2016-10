New York. Die Demonstrantinnen vor dem Firmensitz des Krawall-Kandidaten erinnern lautstark an dessen Vulgär-Metaphern, wo ein Mann von Macht und Welt Frauen überall hingreifen könne. Auf einem Plakat auf der Demonstration an New Yorks feiner 5th Avenue war eine Katze mit gefletschten Zähne und der Unterzeile „Diese Muschi wählt“ zu sehen.

„Es geht uns nicht um schlüpfrige Sprache, es geht um sexuelle Übergriffe“, sagte Nadya Stevens (33), eine der Organisatorinnen zur Zeitung „New York Post“. Stevens sagte, sie sei ziemlich verärgert, dass sich erst mit diesem frauenverachtenden Interview von 2005 das Blatt gegen Trump gewendet habe.

Trump hat eine ganze Reihe kontroverser Bemerkungen überlebt – etwa einen generellen Einreisestopp für Muslime in die USA, oder die Charakterisierung von mexikanischen Einwanderern als Vergewaltiger und Dealer. „Es scheint, dass Trumps Attacken gegen Muslime okay waren, seine Ausfälle gegen Einwanderer oder China ... Aber als er weiße Frauen angriff, war das nicht in Ordnung“, so Stevens zur „Post“. „Wir wollten alle Frauen ermutigen, zu protestieren und sich gegen ihn zu wehren.“

Von RND/dk