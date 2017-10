Freikirche verlost Sturmgewehre

Oxford/Mississippi. Die Oasis Church of All Nations hat in einem Supermarkt in Oxford (Mississippi) Lose für Sturmgewehre verkauft, wie die Washington Post berichtet. Das Modell AR-15 soll auch der Amokläufer, Stephen Paddock, für seine Tat in Las Vergas genutzt hat. Dabei sind fast 60 Menschen ums Leben gekommen.

Die Lose, die unter anderem von minderjährigen Kinder verkauft worden sein sollen, wurden für zehn Dollar verkauft. Wer drei haben wollte, bekam eines geschenkt.

Eine Passantin sagte der Washington Post, sie habe den Pastor der Freikirche auf Facebook kontaktiert. Er soll geantwortet haben: „Wir verstehen Ihr Anliegen, jedoch haben wir sehr positive Rückmeldungen auf den Loseverkauf bekommen und keine negativen.“

Von Ariane Fries/RND