Berlin

Zehn Tage nach seiner Niederlage im Rennen um den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz den Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel erhöht, ihn als Minister ins Kabinett zu holen.

„Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen“, sagte Merz der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Das liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin.“ Er habe der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in einem vertraulichen Gespräch erklärt, bereit zu sein „wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben“.

Konkretes sei nichts vereinbart worden. Ende Januar oder Anfang Februar wolle man erneut „im Lichte der Entwicklungen miteinander sprechen“. Mit Blick auf einen Ministerposten sagte er: „Wir werden nach dem erneuten Gespräch im neuen Jahr weitersehen.“

Mitte Januar gibt Horst Seehofer auf einem Parteitag sein Amt als CSU-Chef ab. Bislang geht man in der CSU davon aus, dass Seehofer danach weiter Bundesinnenminister bleibt. Sollte er sich von diesem Posten verabschieden, könnte dies eine größere Kabinettsumbildung nach sich ziehen.

Von vat/RND