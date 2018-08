New York

Die Anwälte des früheren Privatanwalts von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, verhandeln mit der Staatsanwaltschaft über eine mögliche Vereinbarung. Cohen wird am Dienstagnachmittag vor einem Gericht in New York erscheinen, wie ein Sprecher der New Yorker Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Zwei Personen, die mit den Ermittlungen wegen Finanzbetrugs gegen Cohen vertraut sind, hatten zuvor der Nachrichtenagentur AP bestätigt, Cohen könnte vor einem Gericht in Manhattan bereits am Nachmittag seine Schuld zugeben, wenn es ein Abkommen über eine Zusammenarbeit mit der Regierung gebe. Ein solcher „Plea Deal“ ist eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, die einem Beschuldigten in der Regel im Gegenzug für ein Schuldgeständnis und möglicherweise auch eine Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde eine mildere Strafe einbringt.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Betrugs gegen Cohen

Gegen Cohen wird laut Medienberichten wegen Steuer- und Bankbetrugs ermittelt. Außerdem soll sich die Untersuchung darum drehen, ob er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen hat. Dabei geht es um Geld, das er an Frauen zahlte, die behaupteten, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben.

Ermittler des FBI hatten im April das Büro, die Wohnung und ein Hotelzimmer von Cohen durchsucht. Dabei beschlagnahmten sie E-Mails, Dokumente und Geschäftsunterlagen zu diversen Themen, darunter zu Cohens umstrittenen Zahlungen.

Cohen war jahrelang und bis vor wenigen Wochen Trumps Privatanwalt gewesen.

Von RND/dpa/AP