Peking. Dies sei ein „schwerwiegender Vorgang“, sagte er während seiner China-Reise in Peking. Die weiteren Gespräche würden dadurch nicht erleichtert. Die Grünen-Politikerin Roth und drei weitere Abgeordnete wollten Gespräche in Ankara, Istanbul und Diyabakir führen. Nachdem die türkische Seite ihnen klar gemacht hatte, dass sie unerwünscht sind, sagten sie die Reise ab. „Es handelt sich hier um ein Einreiseverbot für die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags“, sagte Gabriel.

Vor wenigen Tagen war bereits Mitgliedern des Verteidigungsausschusses der Besuch der deutschen Soldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik untersagt worden. Die Bundesregierung erwägt deswegen den Abzug der rund 260 Soldaten, die sich von dort aus mit „Tornado“-Aufklärungsflugzeugen am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) beteiligen.

Am Donnerstag nehmen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Nato-Gipfel teil und werden sich möglicherweise zu einem bilateralen Gespräch treffen. Auch Gabriel und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu werden in Brüssel erwartet.

Unterdessen darf der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, den seit mehr als 100 Tagen inhaftierten Journalisten Deniz Yücel besuchen. Die türkische Seite habe einem solchen Besuch zugestimmt, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Ein genaues Datum stehe allerdings noch nicht fest. Im Laufe des kommenden Monats soll der Besuch stattfinden. Der „Welt“-Korrespondent Yücel sitzt seit Ende Februar wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda in Einzelhaft. Der Außenamtssprecher sprach von einem „schwer erträglichen Zustand von immer wieder verlängerter Untersuchungshaft, ohne dass es im eigentlich Strafverfahren vorangeht“.

