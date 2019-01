Toronto

Nach einer Flucht um die halbe Welt ist die junge Saudi-Araberin Rahaf Mohammed al-Kunun in ihrer neuen Heimat Kanada angekommen. Begleitet von Außenministerin Chrystia Freeland stieg sie am Samstag in Toronto aus einem Flugzeug, nachdem sie in der vergangenen Woche in Kuwait vor ihrer Familie geflohen und dann nach Thailand geflogen war.

Dort hatte sie sich in einem Hotelzimmer verbarrikadiert und über soziale Medien erklärt, dass sie von ihrer Familie misshandelt worden sei und sie bei einer Abschiebung zurück in ihre Heimat getötet werden würde.

Rahaf Mohammed Alqunun mit der kanadischen Außenministerin (rechts). Quelle: Chris Young/The Canadian Press/AP

Der Fall sorgte international für Aufsehen und führte zu Kritik an fehlenden Frauenrechten in Saudi-Arabien. Die 18-jährige Al-Kunun bekam einen Flüchtlingsstatus zuerkannt, Kanada gewährte ihr Asyl, nachdem sie ursprünglich eigentlich nach Australien hatte ausreisen wollen. „Das hier ist eine mutige neue Kanadierin“, sagte Außenministerin Freeland bei Al-Kununs Ankunft.

Die junge Frau äußerte sich zunächst nicht. Zuvor hatte sie aber über das Internet ein Foto von sich mit ihrem neuen Pass veröffentlicht und dem Text „Ich habe es geschafft“.

Von RND/AP