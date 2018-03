Giffey will besseren Sprach-Unterricht in Kitas

Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will in den ersten 100 Tagen im Amt ein Gesetz für mehr Qualität in Deutschlands Kitas auf den Weg bringen. „Im Kita-Alter wird die Basis für die Entwicklung eines Kindes gelegt, deshalb muss die Qualität in den Kitas auch gut sein“, sagte Giffey dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Dafür werde ich im Frühjahr ein Gesetz für mehr Kitaqualität auf den Weg, bringen, in dem es um den Betreuungsschlüssel geht, um die Stärkung der Kitaleitung und um bessere sprachliche Bildung für die Kinder. Wir brauchen mehr Kita-Plätze, klar. Vor allem benötigen wir aber diejenigen, die mit den Kindern auf hohem Niveau arbeiten und sich liebevoll um sie kümmern“, so die 39-jährige frühere Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln.

Gleichzeitig will Giffey eine Fachkräfte-Offensive im Kita-Bereich anschieben. „Wir brauchen mehr Anerkennung, besseres Gehalt und eine Ausbildungsvergütung für Erzieherinnen und Erzieher. Bund und Länder müssen das Problem lösen. Es ist drängend. Was heute bei der frühkindlichen Bildung versäumt wird, muss später teuer bezahlt werden“, so die Bundesministerin gegenüber dem RND.

Von Thoralf Cleven/RND