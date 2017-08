Greenpeace vereitelt Tagung im Verkehrsministerium

Berlin. Eigentlich sollte der Diesel-Gipfel am Mittwochmittag im Bundesverkehrsministerium tagen. Doch Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace kletterten auf das Dach des Gebäudes, um mit riesigen Bannern gegen die Umweltverschmutzung zu demonstrieren. Das wurde dem Hausherrn Alexander Dobrindt dann allerdings zu heiß. Die Beratungen wurden am Mittag in das nahe Innenministerium verlegt - laut Teilnehmerkreisen aus Sicherheitsgründen.

Auf dem Treffen am Mittwoch in Berlin sollen konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um den Schadstoffausstoß von Millionen Fahrzeugen zu senken. Angestrebt werden Software-Updates für Fahrzeuge der Emissionsklassen Euro 5 und 6, die komplett von den Konzernen bezahlt werden sollen. Weitergehende technische Umrüstungen direkt an Motorbauteilen waren zunächst fraglich.

Von RND/dpa