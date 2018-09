Berlin

Bislang gibt es wenig Schulterschluss unter den Oppositionsparteien neben der AfD. Nun machen Grüne, Linke und Liberale einmal gemeinsame Sache. Der Gegenstand, ein Landesgesetz, ist ebenfalls ungewöhnlich. Die drei Fraktionen mit insgesamt 216 Abgeordneten sind klagebefugt und wollen beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Normenkontrolle des in Bayern geltenden Polizeiaufgabengesetzes (PAG) stellen. Das Bundesverfassungsgericht soll also überprüfen, ob das PAG mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Gegen das PAG gibt es etwa Bedenken von Datenschützern, aber auch Demonstrationen Tausender in verschiedenen Bayrischen Städten.

Langer Sicherungsgewahrsam bei drohender Gefahr

Worum gehts es überhaupt? Der bayrische Landtag hat im Mai dieses Jahres mit CSU-Mehrheit der Novellierung des PAG zugestimmt, das der Polizei bundesweit einmalige Eingriffs- und Zugriffsrechte ermöglicht. Als erstes Bundesland hat Bayern zum Beispiel die vom Bundesverfassungsgericht für die Terrorabwehr so bezeichnete „drohende Gefahr“ ins Landespolizeirecht übertragen.

Damit verbunden sind Möglichkeiten bei bloßem Verdacht, etwa Identitätsfeststellungen, erkennungsdienstliche Maßnahmen, Platzverweise, Kontaktverbote, Aufenthalts- und Meldeanordnungen sowie die Durchsuchung von Personen, auch online. Auch die Höchstdauer des Sicherungsgewahrsams von ehemals 14 Tagen wird ausgeweitet: Nun ist er unbegrenzt möglich, wenn er alle drei Monate überprüft wird.

Schutzauftrag kontra Vertrauensverlust

Befürworter argumentieren mit dem Schutzauftrag für die Bürger und dem Wandel von Kriminalität mit Terrorgefahr für Zivilisten und islamistischen Gefährdern. Auch der Opferverband „Weißer Ring“ begrüßt das. Gegner des PAG wie die Gewerkschaft der Polizei glauben, dass das Gesetz Vertrauen der Bürger in die Polizei zerstöre.

Die drei Bundestagsfraktionen setzen an diesem Punkt an. FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner sagte Montag, das PAG sei ein Angriff auf die Freiheit, weil dadurch der Rechtsstaat auf den Weg in einen Obrigkeitsstaat geriete. „Vorfeldarbeit ist der Polizei in Deutschland untersagt. Es gibt keine Geheimpolizei“, so Lindner.

„Umfassendste Kontrollkompetenz seit 1945“

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagt, durch die Verwendung des diffusen Begriffs einer drohenden Gefahr werde die Schwelle des polizeilichen Eingriffs erheblich abgesenkt. Geschaffen werde eine umfassende Kontrollkompetenz, „wie es sie seit 1945 nicht gegeben hat“. „Wir hoffen, der Bayrischen Staatsregierung Hinweise zu geben, wie das Grundgesetz interpretiert werden kann.“

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte, das PAG stelle „Menschen unter Generalverdacht“. „Mich erinnert das an die DDR.“ Die Bürgerrechte müssten offenbar vor der CSU geschützt werden.

„Erster Schritt in rechtsstaatswidrige Umstände“

Der Prozessbevollmächtigte der drei Fraktionen, der Anwalt Thorsten Kingreen, sagte, der Begriff einer drohender Gefahr sei zu unklar. „Die sprachliche Interpretierbarkeit ist jedoch der erste Schritt in rechtsstaatswidrige Umstände.“ Die der Polizei in Bayern eingeräumten Möglichkeiten wären bislang nur in Ausnahmen möglich. Mit dem Polizeiaufgabengesetz werde die Ausnahme zur Regel gemacht. Kingreen wies darauf hin, dass zum Beispiel im Zuge eines Sicherungsgewahrsams bei drohender Gefahr keine anwaltliche Vertretung für Verdächtige notwendig sei. „Letztlich stehen Sie in solch einem Fall schlechter da als wenn Sie wirklich etwas getan hätten.“

Die von Göring-Eckardt als „Allianz für den Rechtsstaat“ bezeichnete Klagegemeinschaft der drei Fraktionen werden sicherlich nicht zum Regelfall, sagte Liberalen-Chef Lindner. Die politischen Unterschiede seien doch zu groß. „Gemeinsam ein Polizeigesetz zu entwickeln würde schon weitaus schwieriger sein.“

Von Thoralf Cleven / RND