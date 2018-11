Mit den Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag künftig gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land herbeiführen – genau das fordert Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Mit ihrem Vorstoß will Baebock benachteiligte Kommunen entlasten. Und so das Gefühl vermitteln: Ihr gehört dazu.