Deutschland / Welt Breitscheidplatz-Attentat - Grünen-Fraktionsvize Notz zu Amri-Ermittlungen: „Maximal irritierend“ Nur wenige Wochen nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 schiebt Deutschland einen engen Kontaktmann von Anis Amri nach Tunesien ab. Der „Focus“ meldet jetzt: Der Mann soll ein Agent gewesen sein.

Eine Schneise der Verwüstung ist am 19. Dezember 2016 auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin zu sehen, nachdem der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen über den Platz gerast war. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa