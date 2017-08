Guttenberg startet Wahlkampftour für die CSU

Er war der einstige Shootingstar der Christsozialen, verließ nach der Plagiatsaffäre 2011 die Polit-Bühne in Deutschland und versucht nun, seiner Partei im Bundestagswahlkampf mehr Popularität zu verleihen: Karl-Theodor zu Guttenberg startet seine CSU-Wahlkampftour am Mittwoch in Kulmbach.