Berlin

Der Vorsitzende der Europäischen Linken und ehemalige Linksfraktionsvorsitzende im Bundestag, Gregor Gysi, hat vor einer Instrumentalisierung der „ Gelbwesten“-Proteste durch Rechtsextremisten gewarnt. „Ich glaube, dass die Gelbwesten etwas zum Ausdruck bringen und sich die Auseinandersetzungen verschieben vom Parlament auf die Straße; die Bevölkerung beginnt, sich gegen bestimmte Entwicklungen zu wehren“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich finde es auch richtig, dass sich die Gelbwesten gegen den ganzen Neoliberalismus stellen, den der französische Präsident Emmanuel Macron nach dem Vorbild der Agenda 2010 einführen will.“

„Gewalt ist nie eine Lösung“

Gysi fügte hinzu: „Auf der anderen Seite gibt es dort Methoden, die ich ablehne. Gewalt ist nie eine Lösung. Und die Rechtsextremisten in Frankreich versuchen natürlich, diese Bewegung für sich zu gewinnen. Da muss die Linke ungeheuer aufpassen, damit sich das Ganze nicht in eine Richtung entwickelt, die wir am Ende alle bereuen.“

Die „ Gelbwesten“ protestieren in Frankreich seit Monaten. Die Linksfraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht hatte mehrfach erklärt, sie könnten auch ein Vorbild für Deutschland sein.

Von Markus Decker/RND