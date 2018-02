Hans im Glück – ein neuer Chef fürs Saarland

Saarbrücken. Tobias Hans (40) hat eine schnelle und steile Karriere gemacht. Als 16-Jähriger trat der junge Mann aus Neunkirchen in die saarländische CDU ein. Sein Abitur machte er 1997 – und nun steht er vor der Nominierung und Wahl zum saarländischen Ministerpräsidenten. Erst seit November 2015 ist er Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag – und hat sich dort nach Ansicht seiner Parteifreunde für noch höhere Aufgaben qualifiziert.

Politik liegt ihm im Blut. Denn er ist sozusagen Fraktionsvorsitzender in zweiter Generation. Tobias Hans ist nämlich der Sohn von Peter Hans – einem bekannten CDU-Politiker, der von 1999 bis zu seinem Tod 2007 die Landtagsfraktion seiner Partei führte.

Bei allen Karriereschritten hat er sich an eine Weisheit der Dakota-Indianer gehalten, die er auf seiner Internet-Homepage als Lieblingszitat bezeichnet: „Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ Sein Studium von Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik und Anglistik an der Universität des Saarlandes war dementsprechend kurz: Schon 1998, ein Jahr nach dem Abitur, heuerte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Psychosomatischen Fachklinik an.

2006 wechselte er dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter zur CDU-Landtagsfraktion, um schon ein Jahr später persönlicher Referent des Justiz- und Gesundheitsministers Josef Hecken zu werden. Dort habe er „Verwaltungserfahrung und fachliche Expertise“ sammeln können, berichtete er.

Zugleich war er vielerorts in der Landes-CDU tätig: Im heimischen Ortsverband Münchwies, im Kreisverband Neunkirchen und seit 2012 auch als parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion. Er war Vorsitzender des Gesundheitsausschusses – das Thema beschäftigt ihn nach wie vor unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken.

In Form hält sich Hans mit Laufen und Reiten. Zu Hause lebt er mit einer Ehefrau auf einem Pferdehof inmitten von Ställen und Koppeln. Nachdem er vor einigen Jahren zu Fuß und zu Pferd 18 Kilo abgenommen hatte, hat er bisher den guten Vorsatz, sich die neu gewonnene Beweglichkeit zu erhalten, tatsächlich in die Tat umsetzen können.

