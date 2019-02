Berlin

„Heimat Deutschland – nur für Deutsche oder offen für alle?“: Unter diesem Titel wird die neue Folge der Polit-Talkshow „Hart aber fair“ in der ARD angekündigt.

Moderator Frank Plasberg will unter diesem Aspekt am Montagabend über den Begriff Heimat und seine Bedeutung diskutieren. Dabei bezieht er sich wie so oft auf eine Dokumentation, die im Vorfeld auf ARD ausgestrahlt wird. Eingeladen sind unter anderem die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckhardt und Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger.

So weit, so gut. Doch mit dem Titel trifft die Sendung bereits vor Ausstrahlung offenbar bei vielen Menschen einen wunden Punkt. Auf Twitter sorgt das für einen regen Shitstorm. Viele werfen den Machern der Sendung einen implizierten Rassismus vor.

Auch SPD-Politikerin Sawsan Chebli ist unter den Kritikern. Sie schreibt auf Twitter: „Diese Sprache ist der Grund, warum auch mir gesagt wird, ich soll in meine Heimat zurück. (...)“

