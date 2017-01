Sigmar Gabriel hat in seiner Partei die Zügel in die Hand genommen. Einen Mitgliederentscheid über die K-Frage findet der SPD-Chef unnötig, in der Terrordebatte will er sich nicht in die Defensive treiben lassen. Sorge mache ihm die Aussicht auf eine Schlammschlacht wie in den USA, sagt Gabriel im RND-Interview.