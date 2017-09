Hat Weidel eine Asylbewerberin schwarz beschäftigt?

Hamburg. Die AfD-Spitzenpolitikerin Alice Weidel soll an ihrem Schweizer Wohnsitz in Biel eine Asylbewerberin aus Syrien schwarz für sich arbeiten lassen haben. Das berichtet die Wochenzeitung “Die Zeit“. Demnach arbeitete im Jahr 2015 eine Studentin der Islamwissenschaften für die Politikerin, danach gab diese den Job an die Frau aus Syrien weiter. Die Asylbewerberin soll laut den Recherchen im Herbst 2016 auch dabei gewesen sein, als Weidel mit ihrer Familie in eine Eigentumswohnung umzog. Das Gehalt bezahlte Weidel den Frauen bar auf die Hand, 25 Franken pro Stunde, was für Schweizer Verhältnisse üblich ist. Es gab weder einen Anstellungsvertrag, noch wurden die Frauen um Rechnungsstellung gebeten, berichtet die Wochenzeitung.

Als das Hamburger Wochenblatt um eine Stellungnahme zu der syrischen Haushaltshilfe gebeten hatte, ließ Weidels Anwalt zunächst ausrichten, dass die gesetzte Antwortfrist von einem Arbeitstag „für die Aufarbeitung zum Teil relativ komplexer rechtlicher Sachverhalte mit Blick auf die Zulässigkeit von Vergütungsregelungen“ zu kurz sei.

Anwalt bestätigt lediglich „freundschaftlichen Kontakt“

Inzwischen teilte der Anwalt mit: „Richtig ist, dass unsere Mandantin einen freundschaftlichen Kontakt zu einer Asylbewerberin aus Syrien hat, die unserer Mandantin nahe steht. Diese Asylbewerberin war als Freundin unserer Mandantin auch im Hause unserer Mandantin zu Gast. Dass die Asylbewerberin aber im Hause unserer Mandantin angestellt wurde oder als Angestellte gearbeitet hätte oder aber dafür Lohn bekommen hätte, ist jeweils falsch.“

Alice Weidel lebt mit ihrer Lebenspartnerin, einer aus Sri Lanka stammenden Schweizerin, in Biel. Gemeinsam ziehen sie zwei Söhne groß. Öffentlich nennt die AfD-Politikerin die deutsche Ortschaft Überlingen als Wohnort. Die 38-Jährige ist neben Alexander Gauland die Spitzenkandidatin der AfD für den Bundestag.

Weidel sorgte zuletzt mehrfach für Aufregung

In den letzten Tagen stand die Politikerin mehrfach in der Kritik. Zunächst verließ sie eine ZDF-Live-Sendung vor laufenden Kameras, bevor die „Welt am Sonntag“ über eine radikale E-Mail berichtete, die Weidel im Februar 2013 verschickt haben soll. In der Mail soll Weidel den Vorwurf erhoben haben, die Regierenden zerstörten durch eine Überschwemmung mit „kulturfremden Völkern wie Arabern, Sinti und Roma“ systematisch die bürgerliche Gesellschaft, um sie als Gegengewicht auszuschalten. „Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermaechte des 2. WK“. Die 38-Jährige bestritt bislang die Echtheit der Nachricht.

Von RND/dpa