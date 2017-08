Herr Gauland, wie will die AfD die Grenzen schließen?

Berlin. Nach SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt sich an diesem Dienstag der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland den Fragen der Leserinnen und Leser der Partnerzeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschlands (RND). Ab 17 Uhr ist er im Rahmen der Bundesleserkonferenz des RND zu Gast im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin. Mit dabei sind die Leserinnen und Leser der RND-Partnerzeitungen. Eine Stunde lang wird Gauland Fragen aus den Bereichen Persönliches, Wirtschaft und Soziales, Flüchtlinge und Europa sowie Koalitionen, Gesellschaft und Richtungsstreit thematisieren. Die Fragen reichten die Leser vorab ein.

Ganz oben auf der Liste steht die Frage, warum Gauland der Wählerbasis so viele innerparteiliche Streitereien zugemutet habe. Ob ihm die Durchsetzung seiner Meinung wichtiger sei als ein eventueller Wahlerfolg seiner Partei, will ein Leser der „Leipziger Volkszeitung“ wissen.

Gauland will Integrationsbeauftragte „entsorgen“

Die Antworten auf diese und andere Fragen können Sie auf dem Portal ihrer Zeitung im Liveticker verfolgen. Dort fassen wir die wichtigsten Aussagen Gaulands und Reaktionen aus den sozialen Netzwerken für Sie zusammen. Reaktionen der Teilnehmer sowie Gaulands Auftritt im Video gibt es dann am Mittwoch in voller Länge.

Zuletzt hatte Gauland mit Äußerungen über die Integrationsministerin der Bundesregierung und stellvertretende SPD-Vorsitzende Aydan Özoguz für Schlagzeilen gesorgt. Er sei froh, sie in „Anatolien entsorgen“ zu können.

Martin Schulz stellt sich den Fragen der Leser

Renten erhöhen? Cannabis legalisieren? Diesel verbieten? Am 7. August machte der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD den Auftakt der Bundesleserkonferenz. Wie er auf die Fragen von Leserinnen und Lesern von rund 30 Tageszeitungen geantwortet hat, können Sie hier noch einmal nachlesen. Zum Nachgucken gibt es die Bundesleserkonferenz mit Martin Schulz hier:

Zu den nächsten Bundesleserkonferenzen kommen Christian Lindner (FDP) am 31. August, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) am 5. September und Sahra Wagenknecht (Die Linke) am 7. September.

Von RND