Neuhardenberg/Düsseldorf

Horst Seehofer war für sein Schweigen direkt nach den Vorfällen in Chemnitz kritisiert worden. Am Rande einer Klausurtagung im brandenburgischen Neuhardenberg verteidigte er sich nun und warnte vor voreiligen Analysen in Bezug auf die Ereignisse in Sachsen. Auch in einem Interview äußerte er sich nun erstmals dazu. „Man muss aufpassen, ganze Landstriche an den Pranger zu stellen“, sagte er der „Rheinischen Post“. Aber jeder Rechtsbruch werde geahndet, „und wir müssen sie aufarbeiten, überall in Deutschland“.

Seehofer äußert auch Verständnis für die Empörung wegen des Tötungsdelikts: „Ich wäre, wenn ich nicht Minister wäre, als Staatsbürger auch auf die Straße gegangen – natürlich nicht gemeinsam mit Radikalen.“ Ähnliche Worte soll der CSU-Politiker auch am Rande der Klausur in Neuhardenberg fallen lassen haben, wie die „Welt“ unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet. Er habe Verständnis, wenn sich Leute empören, das mache sie noch lange nicht zu Nazis, soll er demnach gesagt haben.

Außerdem habe sich Seehofer dort zur Migration an sich geäußert und sie als „Mutter aller Probleme“ bezeichnet. So sagte er auch im Interview mit der „Rheinischen Post“: „Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren.“

