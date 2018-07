Berlin

Nach dem Kompromiss der Koalition in der Asylpolitik stellt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin seinen „Masterplan Migration“ vor. Seehofer will darin Maßnahmen aufzeigen, wie die Fluchtbewegung nach Deutschland geordnet und begrenzt werden kann. Neben nationalen Maßnahmen soll der Plan auch die Ebene der EU und die Situation in Herkunfts- und Transitstaaten von Flüchtlingen berücksichtigen.

Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Ticker:

Von RND/dpa/epd/mkr