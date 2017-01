Berlin. Das Arbeitsverhältnis an der Humboldt-Universität werde „ordentlich gekündigt“, sagte Präsidentin Sabine Kunst am Mittwoch unter lautstarkem Protest von Studenten. Holm war Stadtsoziologe und wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni. Der 46-Jährige hatte in einem Personalfragebogen 2005 verneint, hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein. Inzwischen begründet er das mit Erinnerungslücken. Holm war am Montag nach wochenlanger Diskussion über den Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit als Staatssekretär zurückgetreten.

Von RND/dpa