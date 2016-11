Istanbul. Der IS hat sich zu dem Bombenanschlag nahe einer Polizeizentrale in der südöstlichen Kurdenmetropole Diyarbakir bekannt. Es ist das erste Mal, dass die Terrororganisation einen größeren Anschlag in der Türkei für sich reklamiert.

Zuvor hatte der IS schon die Verantwortung für Attentate auf Personen in der Türkei übernommen. Bei dem Anschlag am Freitag waren neun Menschen getötet worden, darunter mindestens zwei Sicherheitsbeamte. Die türkische Regierung hatte den Anschlag zunächst der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zugeschrieben.

Mögliche Antwort auf türkischen Einsatz in Syren

Der Anschlag erfolgte wenige Tage, nachdem der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi in einer Audio-Botschaft zu Angriffen auf die Türkei aufgerufen hatte: „Kämpfer des Kalifats, hier kommen die ungläubigen, türkischen Soldaten (...), zeigt ihnen Eure Stärke“, sagte Al-Bagdadi.

Türkische Streitkräfte waren im August zusammen mit verbündeten Rebellen in Syrien einmarschiert und hatten den IS aus einigen Gebieten an der Grenze vertrieben.

Von RND/dpa