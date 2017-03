Essen. Der Islamist, der aus Oberhausen stammt, habe im Auftrag der IS-Führung per Chat mehreren Personen im Ruhrgebiet den Befehl gegeben, den Anschlag am Sonnabend Nachmittag durchzuführen, so die Zeitung weiter. Die Polizei erhielt offensichtlich durch geheimdienstliche Ermittlungen Kenntnis von den Anschlagsplänen. Daraufhin blieb das Center am Limbecker Platz samt Parkgarage den ganzen Tag über geschlossen.

Spezialeinsatzkommandos der Polizei nahmen zudem zwei Männer in Oberhausen fest, die offenbar zum IS-Umfeld gehören. Einer von ihnen, so die „Bild“-Zeitung, wurde in einem Internet-Café beim Chatten festgenommen.

Die Polizei hat nach einer Terrordrohung ein Einkaufszentrum in Essen schließen lassen. Zur Bildergalerie

Die Drohung hatte die Polizei Essen gestern über eine andere Sicherheitsbehörde erreicht und nahm die Bedrohung sehr ernst. „Wir als Polizei sind die Sicherheitsbehörde und wir haben uns dazu entschieden, wir machen das Einkaufszentrum zu“, sagte Polizeisprecher Christoph Wickhorst. Die Entscheidung war in der Nacht gefallen. Das Management war am frühen Morgen informiert worden.

Polizisten in schusssicheren Westen und mit Maschinenpistolen sicherten den Gebäudekomplex ab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch aus anderen Teilen Nordrhein-Westfalens. Der Gebäude-Komplex wurde von Beamten umstellt. Am Morgen hatten Einsatzkräfte das Gebäude durchkämmt. Sie wollten ausschließen, dass sich schon Beschäftigte oder Reinigungskräfte darin aufhielten. Am Zentrum Limbecker Platz herrschte am Vormittag gespenstische Ruhe, wo an normalen Sonnabenden 60.000 Besucher flanieren.

Von RND/dpa