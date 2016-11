Paris. Deutschland ist auf der Karte im Kapitel „Grenzen“ zweigeteilt wie in den Jahrzehnten vor der Wiedervereinigung 1990.

Der Journalist Luc de Barochez wies auf Twitter auf den Lapsus in Fillons Wahlprogramm hin, am Dienstag berichtete auch der Sender Franceinfo auf seiner Webseite darüber. Der frühere Premierminister Fillon trifft in der Stichwahl um die Präsidentschaftskandidatur der französischen Konservativen am Sonntag auf Alain Juppé.

Diese Europa-Karte in Fillons Wahlprogramm sorgt für Wirbel. Quelle: Dpa

François Fillon gilt als Überraschungssieger der letzten Stichwahlen bei Frankreichs Konservativen. Während Ex-Präsident Sarkozy als Verlierer abtrat, versprach Fillon weitreichende Reformen. Am Sonntag soll sich klären, ob Fillon oder Konkurrent Alain Juppé ins Rennen um das Präsidentenamt gehen.

Von RND/dpa