Im Partnerlook und wohl doch bald getrennt: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May trugen am Mittwochabend beim Brexit-Gipfel in Brüssel Blazer in einem leuchtenden Blau – der Farbe Europas. Schon am frühen Nachmittag hatten beide – zufälligerweise zur gleichen Zeit – in diesem Outfit den Abgeordneten ihrer Parlamente in Berlin und London Rede und Antwort gestanden.

Ein Foto, das diese beiden Auftritte nebeneinander zeigt, war der „Eisbrecher“ zum Auftakt der schwierigen Brexit-Sitzung in Brüssel. Merkel zeigte nach Angaben aus ihrer Delegation eine auf Twitter verbreitete Nachricht mit der Aufnahme auf ihrem Tablet zuerst May, dann auch EU-Ratspräsident Donald Tusk und anderen Kollegen – und sorgte damit für großes Gelächter.

Merkel zeigt das Bild ihren Politik-Kollegen. Quelle: Olivier Hoslet/AP

May beriet mit den 27 anderen Staats- und Regierungschefs anschließend eine gute Stunde. Dann ging es ohne sie weiter.

