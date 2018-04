In der Heimat des leisen Rassismus

Nitta Yuma. Der Sturm in der Nacht hat einer alten Eiche vor dem Herrenhaus tiefe Wunden geschlagen. Schindeln sind vom Dach geflogen, eine Dachrinne liegt quer über dem hinteren Hof.

Harry Phelps lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen: „Dieses Haus hat schon ganz andere Stürme erlebt.“

Das Haus ist wie seine Bewohner. Auch die haben allen Umbrüchen getrotzt. Leise. Und zäh. Wie die uralten Virginia-Eichen, die die fast ebenso alten Herrenhäuser der Südstaaten-Plantagen noch immer abschotten gegen eine Welt, die im Laufe der Jahrzehnte anders geworden ist.

Das schneeweiße, mit Säulen gezierte Anwesen von Harry Phelps steht in Nitta Yuma, einer winzigen Siedlung am Highway 61. Ein unscheinbarer Ort mitten im Mississippi-Delta. Aber ein Ort, der viel sagt über den amerikanischen Süden. Und über das schwierige Verhältnis von Schwarzen und Weißen 50 Jahre nach der Ermordung von Martin Luther King durch einen, der zu den „supremacists“ gehörte, jenen Weißen, die sich überlegen finden wegen ihrer Hautfarbe.

Ist dieses Denken jemals richtig verschwunden aus dieser Gegend? Man muss auf die leisen Töne hören in Nitta Yuma. Dann lernt man, warum bis heute die Armut in einer der ärmsten Regionen Amerikas nur die einen trifft und ganz selten die anderen. Und dass man hier im Süden zur Hautfarbe des jeweils anderen vielleicht am besten gar nichts sagt.

Im Bewusstsein der Verantwortung für das Familienerbe: Harry Phelps vor dem Herrenhaus der Baumwollplantage, die seit 200 Jahren im besitz seiner Familie ist. Quelle: Stefan Koch

Seit bald zwei Jahrhunderten bilden die 20 Häuser von Nitta Yuma das Herzstück der gleichnamigen Plantage. Für eine Handvoll Juwelen, so ist es in der Familiengeschichte überliefert, hat Harry Phelps’ Urururgroßvater von den Choctaw-Indianern Land gekauft, das „bis hinter den Horizont“ reichte. Bis heute gehören mehr als 2000 Hektar der Familie. Phelps und seine Schwester Carolyn nennen knapp 1000 Hektar davon ihr Eigen.

Harry Phelps, 60 Jahre alt, im knallgelben kurzärmligen Hemd, erzählt die Geschichten jedes einzelnen Holzhauses wie ein gutmütiger Wächter in einem vergessenen Museum. Jede Hütte hier gehört ihm. Wären da nicht das Herrenhaus und der Geländewagen der gehobenen Klasse, mit dem er den Besucher durch seine Ländereien kutschiert, es würde wenig darauf hindeuten, dass er zu den größeren Plantagenbesitzern im Mississippi-Delta zählt. Leutselig wechselt er mit jedem Nachbarn, dem er begegnet, ein paar freundliche Worte.

„Wir hier kennen keinen Hass“

Auffällig sind die Zwischenbemerkungen: Mal zitiert er mit Blick auf die Sklavenzeit Charles Dickens („Es war die beste Zeit, es war die schlechteste Zeit“), dann erklärt er die genaue Truppenformation der Schlacht von Vicksburg im Bürgerkrieg vor 150 Jahren.

Betont respektvoll erwähnt er mehrfach seine afroamerikanischen Nachbarn. Seine Schwester Carolyn May unterstreicht: „Wir hier in Nitta Yuma kennen keinen Hass.“ Sie seien Mitglieder einer Gemeinschaft, die stets füreinander eintreten. Anerkennend heben beide hervor, dass einige Nachbarn einen Grundbesitz von etwa zwei bis drei Hektar hätten: „Sie bauen Gemüse an und verkaufen ihre Waren im nahen Vicksburg. Ganz tolle Leute.“

Dass diese tollen Leute fast alle die Nachfahren jener Sklaven sind, die für Phelps’ Vorfahren auf der Plantage schufteten und noch nach ihrer Befreiung als deren Billiglöhner arbeiteten, dass viele von ihnen im Zuge der Technisierung in der Landwirtschaft ihre Jobs verloren und die meisten sich mit dem, was ihr Land abwirft, so gerade eben über Wasser halten können, das erwähnen sie nicht. Auch das desolate Schulsystem, das immer neue Armut produziert, wird nicht angesprochen: Die wohlsituierten Weißen leisten sich für ihre Kinder Privatschulen, dagegen besuchen die Schwarzen überwiegend öffentliche Schulen mit viel zu großen Klassen, die mangels Geldes nicht viel zu bieten haben.

Verkaufen? Kommt nicht in Frage!

Mit der eigentlichen Landarbeit haben die Phelps wenig zu tun. Die weitläufigen Äcker nimmt ein benachbarter Farmer unter den Pflug. Von den Pachteinnahmen lässt es sich leben. Der Boden im Mississippi-Delta ist enorm fruchtbar, der Kaufpreis pro Hektar liegt zwischen 5000 und 7000 Euro. Der Verkaufspreis ist jedoch eher eine theoretische Größe: „Es ist Ehrensache, die Plantage an die nächste Generation weiterzugeben.“ Hier in Nitta Yuma herrschen andere Zeitvorstellungen. Die Schatten der Vergangenheit sind lang, sie reichen sogar bis in die Zukunft.

Carolyn May erzählt aus der Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, als habe sie sie miterlebt: „Damals waren die Leute von Nitta Yuma sehr fürsorglich miteinander.“ Das Wort Sklaverei nimmt sie nicht in den Mund. Sie spricht lieber von einer Art Arbeitsgemeinschaft von Weißen und Schwarzen. Aus überlieferten Briefen ihrer Vorfahren wisse sie, wie schön die damalige Zeit gewesen sei. Hin und wieder spiele sie in einem örtlichen Theater die Rolle einer Plantagenbesitzerin aus dem 19. Jahrhundert. „Ach“, sagt May, „die Abende auf der Bühne sind immer ganz wunderbar.“

„Damals waren die Leute von Nitta Yuma sehr fürsorglich miteinander“: Carolyn May schwärmt gerne vom Lebensstil der Plantagenbesitzer im 19. Jahrhundert. Quelle: Stefan Koch

Die 80-Jährige macht eine kleine Führung im Museum von Rolling Fork, der nächstgelegenen Gemeinde. Das aufwendig restaurierte Gebäude wird von einer Gruppe Freiwilliger gepflegt. Deren Mitglieder sind alle Weiße, obwohl 70 Prozent der Bevölkerung Afroamerikaner sind – es wird nicht weiter thematisiert. Zu sehen sind Bilder von großzügigen Häusern im Kolonialstil und von einem Besuch des Präsidenten Theodore Roosevelt, der hier 1902 auf Bärenjagd ging.

Vom Leben der Bevölkerungsmehrheit erzählt eine einzige Ecke: Sie erinnert an den berühmten Bluesmusiker Muddy Waters, der in Rolling Fork geboren wurde. Die Lebensbedingungen der Sklaven aber und die Rassendiskriminierung des 20. Jahrhunderts finden keine Erwähnung. Man spricht auch lieber nicht davon, dass heute jedes zweite Kind in der Region unterhalb der Armutsgrenze lebt und das durchschnittliche Haushaltseinkommen bei etwa 20 000 Euro im Jahr liegt.

Hinweise auf die Hintergründe der anhaltenden Sprachlosigkeit zwischen Schwarz und Weiß finden sich eher im Kleingedruckten der Museumshefte: Dank des Booms in der Baumwollindustrie war der Rohstoff aus dem Delta weltweit gefragt. Die Sklaven galten schlicht als unverzichtbares Element in der Produktionskette, die Mississippi im 19. Jahrhundert für einige Jahre zum reichsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten werden ließ.

Am Leben der Phelps lässt sich ablesen, dass der Reichtum von einst nicht mehr so glänzt, aber doch nachwirkt. Es gilt auch umgekehrt für das Leben auf der anderen Seite.

„Ein Stück weit bleiben wir Gefangene unserer Vergangenheit“: Deloris Stringer wuchs wie Harry Phelps in Nitta Yuma auf – aber in einer Holzhütte ohne fließendes Wasser. Quelle: Stefan Koch

„Vieles hat sich verbessert. Aber ein Stück weit bleiben wir Gefangene unserer Vergangenheit“, sagt Deloris Stringer. Sie ist wenig älter als Harry Phelps, wuchs auf der Nitta-Yuma-Plantage auf. Doch während einst der kleine Harry im Herrenhaus seinem Status als Vertreter einer großen Familie gemäß erzogen wurde, lebte Deloris in einer Holzhütte ohne fließendes Wasser. Als Kind fand sie es selbstverständlich, dass Schulen und Busse nach Rassen getrennt waren. Im Geschichtsunterricht gab es pro Jahr nur eine Woche für afroamerikanische Themen. Keine Fragen, keine Erklärungen, bis ins Teenageralter.

„Mit der Bürgerrechtsbewegung hat sich vieles verändert. Aber von einer Normalität im Umgang miteinander sind wir in Mississippi noch heute weit entfernt.“

Deloris Stringer sagt es ohne Zorn. Beschreibt nur eine Tatsache. Seit vielen Jahren hält sie herzlichen Kontakt zu der Familie Phelps. Über die schwierigen Fragen, das hat sich so ergeben zwischen den beiden Seiten, sprechen sie einfach nicht.

Stringers erwachsene Kinder leben jetzt in Houston, Texas. In den Firmen der prosperierenden Industriestadt gehe es nur nach Leistung, nicht nach der Hautfarbe: „Wenn du gut bist, kannst du es dort schaffen, egal woher du kommst.“

Ein düsteres Kapitel: Im Bürgerrechtsmuseum von Jackson, Mississippi, sind auch Exponate zur berüchtigten weißen Ku-Klux-Klan-Bewegung ausgestellt, die Schwarze vor allem in den Südstaaten verfolgte und lynchte. Quelle: Stefan Koch

Stringer arbeitet jetzt ehrenamtlich im neuen Bürgerrechtsmuseum in Jackson, der Hauptstadt von Mississippi. Als Donald Trump im Dezember zur Einweihung anreiste, gab es laute Proteste: Ausgerechnet der Präsident, der sich nach dem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville im Sommer 2017 nicht von den Rassisten distanzierte, sprach über die Bürgerrechtsbewegung. Viele Schwarze in Mississippi sind davon überzeugt, dass Trumps Wahlslogan „Make America Great Again“ eigentlich „Make America White Again“ (Mach Amerika wieder weiß) bedeuten soll. Stringer mag den Auftritt nicht kommentieren. „Mister Trump ist der Präsident“, sagt sie leicht reserviert. Lieber soll ihre Kollegin noch von einem Erlebnis am Morgen berichten.

„Hier können Sie nicht warten“

Lora Carmicle, Jahrgang 1950, schwarz, selbstbewusst und wie Stringer ehrenamtliche Helferin im Museum, fuhr mit ihrem Auto zur Werkstatt, da die Benzinpumpe nicht richtig funktionierte. Zuerst habe ihr der Meister zu verstehen gegeben, dass er leider ausgebucht sei. Fünf – weiße – Kunden saßen im Warteraum. Als sie darauf bestand, den Wagen in der Werkstatt zu lassen, habe er schließlich eingewilligt: „Okay. Aber hier können Sie nicht warten. Wir bringen Ihnen den Wagen nach Hause.“

Carmicle schließt die Augen, wischt sich mit der Hand übers Gesicht, als wolle sie den Gedanken an eine plötzlich wieder präsente Rassentrennung wegschieben. Dann lächelt sie – und benutzt ähnliche Worte wie Harry Phelps angesichts des Schadens an seinen Eichen: „In diesem Land hat es so viele Stürme gegeben. So viele Umbrüche. Aber manchmal scheint es, als ob die Zeit stehen bleibt.“

Von Stefan Koch