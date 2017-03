Kein AKP-Wahlkampf in Hannover

Die Stadt Hannover hat den Auftritt eines Vizechefs der türkischen Regierungspartei AKP am Freitag abgesagt. Die Zusage zur Vermietung eines Saals in einem Freizeitheim wurde von der Stadt zurückgezogen. „Wir wollen solche Veranstaltungen nicht in Hannover“, sagte der Hannoveraner Oberbürgermeister Stefan Schostok.