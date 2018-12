Teheran

Der Iran hat nach eigenen Angaben kürzlich eine ballistische Rakete getestet. Der Kommandeur der Luftwaffe der iranischen Revolutionsgarden ( IRGC), Amir-Ali Hadschisadeh, sagte, Teheran führe pro Jahr zwischen 40 und 50 Raketentests durch. „Dies ist unser legitimes Recht zur Verteidigung des Landes“, fügte der Kommandeur nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars hinzu. Der Iran brauche für diese Tests keine Erlaubnis des Auslandes.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte den Mittelstreckenraketentest am 1. Dezember bekannt gemacht. Pompeo warf Teheran vor, mit dem Test gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates verstoßen zu haben.

Der Iran, der den Test zunächst nicht bestätigt hatte, hat Vorwürfe des Westens und vor allem der USA in Bezug auf sein Raketenprogramm stets zurückgewiesen. Teheran sieht in den Tests auch keinen Verstoß gegen die UN-Resolution 2231, da die Raketen im Iran so konstruiert seien, dass sie keine nuklearen Sprengköpfe tragen könnten. Außerdem dienten die Raketen nur der Verteidigung der iranischen Grenzen und stellten auch keine Bedrohung für andere Staaten in der Region dar, so das iranische Außenministerium.

