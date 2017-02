Tel Aviv. Der 21-Jährige, der auch die französische Staatsbürgerschaft hat, war im vergangenen Monat des Totschlags schuldig gesprochen worden. Elor Azaria hatte im März 2016 in Hebron in der Westbank den verletzt am Boden liegenden Attentäter Abdel Fatah al-Sharif mit einem Kopfschuss getötet. Die Tat wurde von einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Betselem gefilmt. Der Fall spaltet Israel. Mehrere Politiker, darunter auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, haben sich für Azarias Begnadigung ausgesprochen. Die Anklage hatte drei bis fünf Jahre Haft gefordert.

Zudem wurde Azaria degradiert. Der Sergeant ist jetzt wieder Gefreiter. Die Verteidigung will Berufung einlegen und stellte den Antrag, dass die Haftstrafe bis dahin ausgesetzt bliebe. Der Armeestaatsanwalt besteht hingegen auf einem Haftantritt am 26. Februar.

Von RND/dpa