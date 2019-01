Damaskus

Israel hat in einem ungewöhnlichen Schritt Angriffe auf iranische Ziele in Syrien bestätigt. Man habe begonnen, gegen Al-Kuds-Brigaden auf syrischem Territorium vorzugehen, teilte das israelische Militär in der Nacht zum Montag mit. Zugleich warnte es syrische Regierungstruppen vor Vergeltung. Diese sollten nicht „versuchen, israelischen Truppen oder dem Territorium Schaden zuzufügen“, hieß es weiter. Bisher vermied es Israel weitgehend, sich zu Militäroperationen im Nachbarland zu äußern - aus Sorge, in den seit acht Jahren tobenden syrischen Bürgerkrieg hineingezogen zu werden.

Am Sonntag hatte Israel nach syrischen Militärangaben eine Serie von Luftangriffen auf Ziele nahe dem internationalen Flughafen von Damaskus ausgeführt. Dabei seien um die Mittagszeit in kurzer Abfolge Lenkwaffen eingesetzt worden. Die Flugabwehr habe indes fünf Raketen abgeschossen und eine weitere auf Ackerland umgelenkt, berichtete das syrische Staatsfernsehen. Bewohner von Damaskus gaben an, am frühen Nachmittag fünf Explosionen gehört zu haben. Dabei handelte es sich vermutlich um das Geräusch des Luftabwehrsystems.

Lage eskaliert: Viele Tote nach israelischem Angriff auf iranische Stellung

Israel will iranische Verankerung im Iran verhindern

In der Folge meldete das israelische Militär, dass eine Rakete auf die von Israel gehaltenen Golanhöhen abgefeuert worden, jedoch vom Abwehrsystem abgefangen worden sei.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte erst kürzlich bestätigt, dass sein Land Hunderte von Zielen in Syrien attackiert habe, die mit dem Iran und der libanesischen Hisbollah-Miliz in Verbindung gestanden seien. Dazu gehört ein Angriff auf ein Waffenlager vor zwei Wochen. Teheran und die Hisbollah sind im syrischen Bürgerkrieg mit der Regierung von Präsident Baschar al-Assad verbündet. Zwei Stunden nach Berichten, wonach das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome das Geschoss abgefangen habe, teilte Netanjahu mit: „Wir haben eine definierte Politik: Etwas gegen eine Verankerung Irans in Syrien zu tun und gegen jeden etwas zu tun, der versucht, uns zu schaden.“

Von RND/dpa