Hamburg

Der Chef der Unions-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU), Paul Ziemiak, soll Generalsekretär der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer werden. Das berichtet die Deutsche Presseagentur.

Ziemiak soll ein entsprechendes Angebot der neuen Parteichefin bereits am Freitagabend angenommen haben. Der 33-Jährige wäre damit – nach einer Wahl durch die Delegierten – der direkte Nachfolger Kramp-Karrenbauers als Parteimanager. Der Nachwuchspolitiker gilt als enger Freund von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), der im Rennen um den CDU-Vorsitz bereits im ersten Wahlgang gescheitert war. Trotzdem hatte Ziemiak im Vorfeld angekündigt, er werde Friedrich Merz wählen, weil er diesem „die größere Durchschlagskraft“ zutraue.

Ziemiak gehört zum konservativen Flügel

Aber genau das macht Ziemiak für Kramp-Karrenbauer womöglich zur ersten Wahl: Der in Polen geborene Politiker gehört eindeutig zum konservativen Flügel der CDU. Mit ihm bindet AKK das Merz-Lager in die künftige Ausrichtung der Partei ein. Die Parteichefin dürfte Paul Ziemiak noch an diesem Vormittag den Delegierten zur Wahl vorschlagen.

Zur Galerie Der CDU-Bundesparteitag ist ein Tag der großen Worte – aber auch der großen Bilder. „Es war mir eine Ehre“, sagte Angela Merkel in ihrer Abschiedsrede. Sie erhält minutenlangen Beifall – und muss mit den Tränen kämpfen. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer wird emotional. Eine Zusammenstellung der berührenden Momente.

Von RND/dpa