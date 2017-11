Jamaika-Verhandlungen gehen in die Verlängerung

Berlin. Die Jamaika-Sondierungen gehen in die nächste Verlängerung. Die von der FDP gesetzte Deadline für ein Ende der Gespräche um 18 Uhr wurde am Sonntagabend überschritten. Da die Parteispitzen noch einmal zusammenkommen, um über Kompromisse zu beraten, haben die Verhandler die Frist erneut verlängert.

Zuvor hatten alle vier Parteien bekräftigt, dass es Zeit für eine Entscheidung sei. „Es hat keinen Sinn, öffentlich zu verhandeln, wir müssen entscheiden“, sagte CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin. Allerdings räumte er ein, dass dafür etwas mehr Zeit benötigt werde. Der Druck auf die Verhandler steigt: „Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen. Und am Ende sage ich: Man muss sich zusammenreißen und was hinbekommen“, erklärte etwa die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner.

Am Nachmittag hatten CDU, CSU, FDP und Grüne getrennt voneinander in kleineren Runden Gespräche geführt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele zog bereits eine Minderheitsregierung als mögliche Alternative zu Jamaika in Erwägung: „Keine Angst vor Minderheitsregierung. Stärkt Parlament, Bedeutung der Abgeordneten und Demokratie“, twitterte er am Sonntagabend.

Keine Angst vor Minderheitsregierung. Stärkt Parlament, Bedeutung der Abgeordneten und Demokratie. Kanzlerin müßte wie Präsident im US-Kongreß für jedes Gesetz im Bt Mehrheit suchen. Erfahrungen aus NRW nutzen. — Christian Ströbele (@MdB_Stroebele) November 19, 2017

Bereits am Freitagmorgen mussten die Sondierungen vertagt werden. Vor allem die Themen Migration und Klimaschutz sorgen für Streit zwischen den Parteien.

Falls die Jamaika-Sondierungen scheitern sollten, wünschen sich 49 Prozent der Bundesbürger einer Umfrage zufolge die große Koalition von Union und SPD, 47 Prozent sind dagegen. Das geht aus einer Emnid-Umfrage für „Bild am Sonntag“ hervor. 47 Prozent sprachen sich aufgrund der stockenden Jamaika-Verhandlungen für sofortige Neuwahlen aus, 50 Prozent sind dagegen.

Von RND/dpa