Jerusalem

Der prominente jüdisch-amerikanische Kommentator Peter Beinart ist nach eigenen Angaben bei seiner jüngsten Einreise nach Israel festgehalten und verhört worden. Bei seiner Ankunft am Flughafen sei er am Sonntag in einen kleinen Raum gebracht und von Sicherheitsbeamten über seine politischen Aktivitäten befragt worden, sagte Beinart in einem Interview. Diese hätten wissen wollen, ob er Gruppen unterstütze, die Gewalt befürworten, die Demokratie bedrohen und Anarchie fördern.

Die Beamten hätten ihn auch zu seiner Teilnahme an einem friedlichen Protest vor zwei Jahren im Westjordanland befragt, sagte Beinart, der unter anderem für das Magazin „The Atlantic“, den Fernsehsender CNN und die israelische Tageszeitung „Haaretz“ arbeitet, Israel unterstützt, sich aber auch für einen Palästinenserstaat stark macht. Nachdem er einen bekannten israelischen Menschenrechtsanwalt angerufen habe, sei er nach etwa einer Stunde freigelassen worden.

Festnahme sei „Verwaltungsfehler“ gewesen

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu versicherte, Israel sei eine offene Gesellschaft, die auch Kritiker willkommen heiße. Die Festnahme Beinarts sei nach Angaben von Sicherheitsbehörden ein „Verwaltungsfehler“. Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet erklärte, er untersuche die Aktion und bat um Entschuldigung.

Beinart sagte, verglichen mit Palästinensern, die in Israel ankommen, sei der Vorfall belanglos. Er hoffe aber auf eine generelle Debatte über die Art, wie Israel Leute wegen ihrer politischen Meinung schikaniere. Der wirkliche Skandal sei das Vorgehen gegen Menschen, die nicht wie er das Privileg genössen, ein Jude aus den USA zu sein.

Von RND/ap