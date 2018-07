Berlin

Zu unterschiedlich seien die Interessen. Während Trump auf möglichst großen Druck und bilaterale Abkommen setze, stehe Europa für multilaterale Abkommen und einen freundschaftlichen Geist bei den Gesprächen. „Unter Druck wird es keine Einigung geben, und eine bilaterale schon gar nicht“, sagte Bernd Lange. „Das Parlament wird da nicht mitspielen.“ Lange erwartet, dass sich die Fronten in den kommenden Monaten eher noch verhärten werden. „Gerade in der Frage der Zölle auf Autos und Autoteile muss man leider mit einer Verschärfung des Konfliktes rechnen – zumindest solange die Halbzeit-Wahlen in den USA nicht vorüber sind“, sagte er.

Von RND