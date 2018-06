Berlin

Kurz nach ihrer Rückkehr vom G7-Gipfel in Kanada ist Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend zu Gast in der Talkshow von Anne Will. Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr in der ARD.

Im Mittelpunkt des Gesprächs dürfte der G7-Gipfel stehen, der mit einem beispiellosen Eklat geendet war. Merkel hatte zunächst verhalten auf den nachträglichen Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus der der zunächst gemeinsam beschlossenen Abschlusserklärung reagiert – bei Anne Will dürfte sie deutlichere Töne finden.

Auch die Flüchtlingspolitik könnte in der Sendung thematisiert werden. Nach dem Mord an der 14-jährigen Susanna, den der als Flüchtling nach Deutschland gekommene Ali B. begangen haben soll, ist die Debatte erneut hochgekocht.

Von RND