Deutschland / Welt Karneval in Rio - Brasiliens Polizei filzt Samba-Fans mit Gesichtserkennung Wenn dieser Tage Karneval in Rio gefeiert wird, ist die Millionenstadt wieder Hauptstadt von Samba, Party – und Verbrechen. Doch nun dreht die Polizei den Spieß um: Wenn Hunderttausende auf der Straße feiern, will sie mit Gesichtserkennung Straftäter aus der Masse filtern. Die Technik wird schon in China genutzt, aber auch in England.

Zugriff in Rio: Bei der Parade der Samba-Schulen treten auch in diesem Jahr die besten Tänzer, Musiker und Kostüme im berühmten Sambodromo gegeneinander an – und locken Hunderttausende an. Die Kriminellen unter denen will sich die Polizei jetzt greifen. Quelle: dpa