Kein Platz für Machos

Berlin. Deutschlands Kapital sind seine schlauen Köpfe. Jeden einzelnen brauchen wir, um die Chancen der Globalisierung und der Digitalisierung zu nutzen und im Wettbewerb zu bestehen. Kompetenz und Innovativkraft ist keine Frage des Geschlechts, daher rede ich hier selbstverständlich von Männern und Frauen. Chauvinismus und Machismus sollten in deutschen Unternehmen keinen Platz mehr haben. Die Debatte, die #MeToo ausgelöst hat, ist leider eine altbekannte. Gleichberechtigung und Respekt am Arbeitsplatz dürfen keine leeren Worthülsen sein. Beides muss von allen verstanden und gelebt werden.

„Gemischte Teams sind erfolgreicher“

Wir wissen längst, dass gemischte Teams wirtschaftlich erfolgreicher und kreativer sind. Gerade in Zeiten, in denen Unternehmen immer öfter keine Fachkräfte finden, kann es sich niemand leisten, die Potenziale von Frauen zu verschenken: Abitur machen mehr Mädchen als Jungen, gleich viele schließen ein Studium ab. Unsere hervorragend ausgebildeten Frauen wünschen sich Karrierechancen, guten Verdienst und gleichen Zugang zu Finanzierungsquellen. Wir wollen „gute Arbeit“ mit flexiblen Arbeitszeitmodellen und anständiger Bezahlung in allen Branchen, insbesondere bei Berufen im Gesundheits- oder Sozialbereich, die als weniger hochwertig angesehen beziehungsweise entlohnt werden.

Wer als Arbeitgeber attraktiv sein will, holt mehr Frauen auf alle Ebenen, auch in seine Vorstände und Aufsichtsräte. Wer eine starke Wirtschaft will, muss auf starke Frauen setzen. Diese starken Frauen haben wir in Deutschland. Sie verdienen es, mindestens die gleichen Chancen zu haben wie Männer.

Brigitte Zypries ist Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.

